De stuw bij Grave is over twee weken weer te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft de reparatie afgerond en testen verliepen succesvol. Nu moet alleen nog de tijdelijke breuksteendam worden afgebroken.

De stuw raakte eind december vorig jaar zwaar beschadigd toen de binnenvaarttanker Maria Valentine geladen met benzeen door de stuw voer. De stuw raakte zwaar beschadigd. Daardoor daalde de waterstand in zowel de Maas als het Maas-Waalkanaal enkele meters, waarna de rivier tussen Grave en Sambeek onbevaarbaar werd.

Onderzoek

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio's hebben onderzoeksbureau Berenschot echter ook de opdracht gegeven voor een onderzoek dat zich richt zich op de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw. De resultaten hiervan moeten later deze maand bekend worden. Het onderzoek gaat in op de vraag hoe de betrokken partijen precies met de calamiteit zijn omgegaan. Doel is ervan te leren. Dat betekent dat niet zozeer naar een schuldvraag wordt gezocht. (EvH)