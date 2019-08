Schuttevaer Premium Prinses Beatrixsluizen twee weekenden gestremd Facebook

NIEUWEGEIN 21 augustus 2019, 12:43

De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is twee weekenden in september en oktober 2 x 12 uur volledig gestremd. Dit is volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig om ook de laatste sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en de laatste veiligheidstesten te kunnen doen.