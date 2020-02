Schuttevaer Premium Boorschip wordt kraanvaartuig Bokalift 2 Facebook

RIJEKA 27 februari 2020, 09:39

Voor haar tweede grote monohull kraanvaartuig Bokalift 2 is Boskalis geen zware-ladingschip, zoals eerder gepland, maar een voormalig boorschip aan het ombouwen. Het gaat hier om de GSF Jack Ryan van Transocean, een tot voor kort opgelegd schip dat speciaal is ontworpen voor boorwerk in heel diep water.