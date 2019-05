Schuttevaer Premium Ook brouwerij Lindemans kiest vervoer over water Facebook

Twitter

Email Brussel 25 mei 2019, 09:29

In navolging van het Belgische brouwerijconcern AB Inbev, dat Stella Artois per schip vervoert tussen Jupille en Antwerpen, verscheept nu ook de Belgische Lambiekbrouwerij Lindemans haar exportcontainers over water tussen Brussel en de haven van Antwerpen.

1 / 1 De Devonia onderhoudt voor TTB met drie afvaarten per week een regelmatige lijndienst tussen Brussel en Antwerpen. (Foto TTB) De Devonia onderhoudt voor TTB met drie afvaarten per week een regelmatige lijndienst tussen Brussel en Antwerpen. (Foto TTB)