‘Matroos’ vermist op IJssel Facebook

Twitter

Email EEFDE 05 december 2019, 15:07

Op de IJssel tussen Eefde en Hattem wordt sinds woensdagochtend 4 december gezocht naar een drenkeling. Het zou gaan om een 35-jarige matroos van een binnenvaartschip. Zoekacties bleven nog zonder resultaat.

Politie Overijssel meldde woensdagochtend op Twitter: ‘We weten niet zeker of er iemand in het water ligt, maar we nemen het zeker voor het onzekere.’

Naar aanleiding van de vermissing van een matroos van een binnenvaartschip tussen Eefde en Hattem is ism @PolitieLTOZ met sonar gezocht op het Twentekanaal tussen de sluis en de IJsel. Helaas is de matroos niet gevonden. — Watertoezicht OostNL (@WatertoezichtON) December 5, 2019

Watertoezicht OostNL, de Eenheid Oost-Nederland van de politie op het water, heeft donderdagmorgen samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen met sonar gezocht op het Twentekanaal tussen de sluis en de IJssel. Ook daar is de ‘mogelijke drenkeling’ niet gevonden. (DvdM)