Dockmarks: ‘200 waarschuwingsstickers per schip’

Email Zwijndrecht 07 mei 2019, 11:05

Het is de trots van veel schippers: de scheepsnaam fier aan weerszijden in kloeke letters op de boeg, met daartussen een gemeente-, provincie- of misschien wel een eigen familiewapen voor op de punt. Helemaal af wordt het met een soort vleugels aan weerszijden, die in het vakjargon windveren worden genoemd. Een strakke belettering is de kers op de taart van een goed onderhouden en stralend schip.

Dockmarks heeft scheepsbelettering als specialisme

Letters van geschuimd PVC kunnen tegen een stootje

Reclameborden voor op de den

Door Bart Oosterveld

Dockmarks in Zwijndrecht heeft zich op dit specialisme toegelegd. Het bedrijf levert en plaatst, behalve scheepsnamen en andere belettering op de boeiing, zo ongeveer alles wat er aan grafische producten op een binnenvaartschip nodig is.

Directeur van het bedrijf in Zwijndrecht is Ferdi Bot (41). Hij begon zijn beletteringsbedrijf in 2008, toen nog niet specifiek gericht op scheepvaart. Terwijl hij bezig was met het beletteren van zaken als auto’s en etalageruiten kwam hij via een connectie met de scheepvaart in aanraking. Dat bleek een gouden greep. Misschien wel vooral doordat zijn bedrijf in Zwijndrecht gevestigd is (‘de hoofdstad van de binnenvaart’) wisten schippers, scheepswerven en rederijen Dockmarks snel te vinden. Nu is Ferdi met zes mensen in dienst specialist op het gebied van scheepsbelettering met een grote werkplaats als hart van het bedrijf. Daar worden letters uitgesneden, stickers gedrukt en materialen gelamineerd.

Reliëfletters

Drie monteurs zijn vrijwel continu op pad om belettering, bestickering, reclameborden en wat dies meer zij op schepen aan te brengen. Dat gebeurt op de vele scheepswerven in de omgeving of op schepen die in de buurt zijn. Maar de medewerkers rijden met regelmaat naar vele uithoeken in Nederland, België of Duitsland. De faam van Dockmarks reikt inmiddels tot nog verder over de landsgrenzen. Bot vertelt dat hij onlangs een project in Zuid-Frankrijk heeft gedaan: het beletteren van een 135-meter riviercruiseschip voor de Rhône. Net als deze krijgt hij vrijwel alle nieuwe klanten binnen via mond-tot-mondreclame.

Het meest bekende en in het oog springende product in het pakket van Dockmarks zijn waarschijnlijk wel de reliëfletters die voor de scheepsnaam en thuishaven worden gebruikt. Die lijken op de letters die voorheen op de werf uit plaatstaal werden uitgesneden en vervolgens op het schip gelast. Een nadeel: je kreeg ze er nooit meer af. De letters die Dockmarks levert en plaatst zijn volgens Bot een Belgische uitvinding van een jaar of 25 geleden. Ze zijn van geschuimd PVC, kunnen tegen een stootje en het grootste voordeel: als het schip van eigenaar verandert is de oude naam met weinig moeite te verwijderen.

Letters plakken of schilderen zou natuurlijk ook kunnen, geeft Bot toe. Alleen zit je dan met het probleem dat je bij een schilderbeurt precies de letters opnieuw moet schilderen. ‘Omdat de PVC-letters hoger liggen is om de letters heen schilderen een stuk makkelijker.’

Graveren

Een vergelijkbaar voordeel geldt voor de toepassing van gegraveerde bordjes voor allerlei informatie op een schip, van het dek tot in de machinekamer toe. In plaats van stickers kiezen schippers vaak voor de gegraveerde variant die op de bestemde plaats wordt geschroefd of geplakt. Doordat de plaatjes een zekere dikte hebben kan er gemakkelijk omheen worden geschilderd.

Toch is de rol van de zelfklevende sticker bepaald niet uitgespeeld. De veelheid aan verplichte waarschuwingen in pictogrammen worden veelal in stickervorm aangebracht. Dockmarks ontwerpt en maakt de stickers zelf volgens de voorschriften en heeft speciale koffertjes waarmee de monteur naar boord kan om er per schip tot wel 200 stuks te plakken. Maar ja, je zult er maar eentje vergeten, dan zijn bij controle de rapen gaar.

Scheepsigning

Voor zaken als Europanummer en lengte/breedte/tonnage worden vaak weer bordjes gebruikt. Dat geldt ook voor de naam van de eigenaar of eigenaren op de stuurhut. Daarbij kan de trotse schipper-eigenaar zichzelf trakteren op een extra luxe naambordje. Striping langs de boeiing is ook mogelijk en het bedrijfslogo op de stuurhut is al erg ingeburgerd. Wat nog minder toegepast wordt is de ‘scheepssigning’ op de scheepshuid. Voor onder andere Somtrans maakt Dockmarks het sjabloon met letters dat vervolgens eenvoudig met de roller wordt overgeverfd. Sjabloon weghalen en de letters staan er haarscherp en loeigroot op. Voor vrijwel alle toepassingen heeft Bot zelf de technieken in huis. Trends zijn er eigenlijk niet. ‘Wij maken wat de klant vraagt.’

Standbouw

Grote klanten zijn de vele werven in de buurt en opvallend genoeg veel Duitse rederijen. Voor een aantal van hun tankers maakt Dockmarks reclameborden die op de den kunnen worden geplaatst. Bot ontwikkelde een frame van aluminiumprofiel waar de borden in kunnen worden geschoven. Snel wisselen in het geval van een nieuwe opdrachtgever is zo geen probleem.

Hoewel de binnenvaart hun specialiteit is, worden ook de activiteiten op het land niet vergeten. Het beletteren van een auto kan nog steeds en Dockmarks levert bijvoorbeeld ook lichtbakken. Bot vertelt dat hij net bezig is met een klus voor het beletteren van de ramen van een keten van kapsalons die met een restyling bezig is. Als we Dockmarks bezoeken ligt de werkplaats vol met de wanden voor een twaalftal stands voor de beurs Maritime Industry. Behalve dat Dockmarks zelf op de beurs staat met een eigen stand, hebben nog 12 andere bedrijven uit de maritieme sector het bedrijf gevraagd om ook voor hen een stand te bouwen.