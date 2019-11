Nieuwe speler op ontgassingsmarkt Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 06 november 2019, 23:59

Het Nederlandse Triple D presenteerde 30 oktober, op het terrein van Plant One in Botlek de Dutch Dedicated Degasser, een nieuw type mobiele ontgassingsinstallatie voor opslagtanks, pijpleidingen, zee- en binnenvaarttankers.

Milieuvriendelijker door toepassing thermische oxidatie

‘Hele proces verloopt automatisch en snel’

De installatie is ontwikkeld met het in de behandeling van industriële emissies gespecialiseerde Dürr AG. Dit Duitse bedrijf bouwde de Regeneratieve Thermische Oxidatie Unit (RTO), het reinigend hart van de ontgassingsinstallatie. Op een bedrijfstemperatuur van 850 tot 900 graden zorgt een keramisch bed in de RTO voor een spontane ontbranding of oxidatie van Vluchtige Organische Componenten (VOC) in het uit de ladingtanks aangezogen damp/luchtmengsel. Een verblijfstijd van twee seconden in de kamers van de RTO garandeert daarbij een volledige oxidatie.

De concentratie van aangezogen VOC-dampen ligt daarbij, door vermenging met buitenlucht, van meet af aan, ver onder het laagste explosie niveau (Lowest Explosion Level / LEL). Daarbij doseert een autonoom werkend meet- en controlesysteem de met een compressor aangevoerde lucht. ‘De maximale VOC-concentratie in het mengsel is daarbij onder 20% LEL’, zegt Business Development Manager Bob Busser. ‘Dat garandeert een explosieveilige werking.’

Door Dürr geproduceerde RTO-units voor de industrie (zoals verffabrikanten), hanteren allemaal die grens. ‘In de afgevoerde gassen van zulke bedrijven liggen de VOC-concentraties vrijwel altijd onder 20% LEL.’

Wanneer de RTO-unit eenmaal op temperatuur is, houdt de warmte die vrijkomt bij het oxideren van de VOC-dampen de RTO-kamers op temperatuur. De gezuiverde tanklucht stroomt vervolgens met een temperatuur van circa 80 graden naar buiten.

5000 kuub per uur

De installatie heeft een brutocapaciteit van 5000 kuub per uur ‘Maar wanneer je een tanker ontgast is de concentratie VOC-dampen in het begin wel 200% LEL’, zegt technisch manager Taco Boerstra. Dan moet je 90% buitenlucht toevoegen om op 20% LEL te komen en zuig je maar 500 kuub uit de tanks aan. In het begin gaat het dus minder snel, maar naarmate de concentratie daalt, gaat het sneller en vanaf 20% LEL ontgast het systeem de tanks met 5000 kuub per uur, wat veel meer is dan andere installaties. Dan kun je snel diep ontgassen.’

Het hele proces verloopt automatisch. ‘Sensoren meten continu het LEL-percentage en de PPM’s van de aangevoerde tanklucht. Het systeem past de mengverhouding daarop aan. Wanneer de tanks schoon zijn, stopt het apparaat met ontgassen. Er hoeft dus niet continu iemand bij te blijven. Het systeem meet het LEL-percentage op 0,1% nauwkeurig.’

De Triple D ontgassingsinstallatie heeft aan de achterzijde vier ingangen, waar 70 meter lange druk- en onderdrukbestendige slangen aan gekoppeld kunnen worden. Er worden maximaal drie ingangen gebruikt, wat het mogelijk maakt drie ladingtanks tegelijk te ontgassen.

Steunbrandstof

Tot een niveau van 5% LEL hoeft voor de verbranding geen steunbrandstof te worden toegevoegd. Omdat men tankers normaal gesproken vanaf <10% LEL mag ventileren, is er dus, na het op temperatuur brengen van de RTO, geen extra brandstof nodig. ‘Dat onderscheidt ons systeem van andere methodes om benzine-, benzeen-, nafta- of andere VOC-dampen te verbranden’, zegt Boerstra. ‘Bij verbranding in aangepaste Otto-motoren is veel meer steunbrandstof nodig. En dat geldt ook voor fakkelsystemen. Omdat de verblijfstijd van dampen in een fakkelinstallatie heel kort is, moet de vlam veel heter (1200 graden Celsius) zijn, waardoor veel meer brandstof nodig is.’

Gebruik van biopropaan voor de generatoren zorgt voor verdere verlaging van de CO2- en NOx-uitstoot van de installatie. Alleen installaties die VOC-dampen vloeibaar maken en als product terugwinnen, door ze met vloeibare stikstof zeer sterk te koelen, stoten minder CO2 uit.

De op biopropaan draaiende generatoren staan met de gastank aan de voorkant van de trailerbare installatie. Wanneer er een 125 Ampère aansluiting aanwezig is kan walstroom worden gebruikt.

Analyse- en meetsysteem

Het in gasanalyse en vlambewaking gespecialiseerde Multi Instruments Analytical uit Gorinchem, verzorgde het analyse- en meetsysteem voor de aansturing en bewaking van het hele proces. Het systeem is daarbij driedubbel uitgevoerd. Alles wordt drie keer gemeten. Op de drie meetunits is het verloop van de ontgassing real-time te volgen. Gekozen kan worden voor het uitlezen van het LEL-percentage van de VOC’s in aangezogen lucht, de PPM of het aantal milligrammen.

Wanneer een van de drie meetsystemen een probleem constateert, grijpt het autonome beveiligingssysteem in en sluiten pneumatische veiligheidskleppen de leidingen automatisch af. De Dutch Dedicated Degasser is gebouwd bij het Rotterdamse montage- en constructiebedrijf Dick van Campenhout. Volgens operationeel manager André van der Werff reageren vertegenwoordigers van omgevingsdiensten positief op het systeem.

Subsidies

Ontwikkeling en bouw werden financieel mogelijk dankzij een MITS-subsidie van de provincie Zuid-Holland, een interregionale subsidie van Nederland en Vlaanderen, een subsidie van het Rotterdamse Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) en een door de Rabobank verzorgde leaseconstructie.

De ontgassingsinstallatie wordt het komende halfjaar verder getest. De ontwikkelaars verwachten straks voor een scherpe prijs snel te kunnen ontgassen. De meetapparatuur kan al bij het begin van de ontgassing de ontgassingstijd nauwkeurig berekenen, zodat men weet wanneer het schip weer inzetbaar is en de installatie beschikbaar voor een volgend schip. Wanneer snel genoeg een volgend schip kan worden ontgast, blijft het keramische hart van de geïsoleerde RTO op bedrijfstemperatuur, zodat men de installatie niet of slechts kort hoeft voor te verwarmen. Bij een koude start duurt het opwarmen van de RTO vier uur.