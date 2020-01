Clip #81 Daar moeten ze iets aan doen! (28) – Amsterdamse rondvaart en de gele ruit Facebook

AMSTERDAM 08 januari 2020, 16:50

Op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Noord-Holland te Wormerveer werd ook even stilgestaan bij de vele kleine schepen (korter dan 20 meter) die in Amsterdam rondvaarten doen met meer dan 12 passagiers en daarom gelden als grote schepen (langer dan 20 meter), maar daarbij niet de dan in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) verplichte gele ruit voeren.

Door Heere Heeresma jr

Zonder de gele ruit zijn ze niet als grote schepen herkenbaar. Freek van IJken, secretaris van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Utrecht, verbaast zich over het feit dat hierop in Amsterdam kennelijk niet gehandhaafd wordt.

Ook de waterpolitie zou hier in een brief op gewezen hebben. Van IJken wijst erop dat die ‘kleine grote schepen’ niet alleen op de grachten varen, maar ook op het IJ. Hierdoor zou er in voorrangssituaties onduidelijkheid kunnen ontstaan.

