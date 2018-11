Schuttevaer Premium Strontweek op Unescolijst Facebook

Twitter

WORKUM 2 november 2018, 13:00

De Strontweek, dat wil zeggen de Strontrace, Beurtveer, Visserijdagen en de Muziek van Liereliet, is zondag 28 oktober opgenomen in het register van Immaterieel Erfgoed van Unesco. Volgens deskundigen is dat mooi: het belang wordt erkend en het is een verzekering voor de toekomst. Een Friese gedeputeerde, de voorzitter van Vereniging Zeilvracht en natuurlijk initiator Reid de Jong zetten hun handtekening.