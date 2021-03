Column EOC: Wat zijn de risico’s van waterstof? Facebook

EOC is nauw betrokken bij tal van innovatieprojecten. Dat bijvoorbeeld de waterstofsloep van Koedood verzekerd is via EOC, is geen toeval. Wij willen zo ervaring opdoen met alternatieve brandstoffen, zodat we voorbereid zijn als bijvoorbeeld waterstof groot wordt. Nu weet nog niemand precies welke kant het opgaat, maar je wilt als verzekeraar betrokken zijn bij de ontwikkelingen.

En waterstof is zeker een van de mogelijkheden die we zien voor de scheepvaart. Door er bij betrokken te zijn, leren we er ook van. Wat kan er gebeuren bij waterstof? Wat zijn de risico’s. En hoe hoog is de schade als er iets gebeurt?

Ons doel is uiteindelijk de risico’s goed in te schatten en er dan een premie aan te hangen die niet te hoog is en niet te laag. Zodat we deze nieuwe manieren van aandrijven verzekerbaar kunnen houden. Je kunt je nog niet beroepen op standaarden. Die zijn er nog niet, die moet je met z’n allen ontwikkelen.

Bij zo’n sloepje op waterstof zijn de risico’s goed in te schatten. Die tank die op de sloep wordt gebruikt die zit ook in waterstofauto’s. De waterstoftank staat weliswaar onder enorme druk, maar die tanks zijn al wel goedgekeurd voor vervoer over de weg. Een waterstofauto mag ook in parkeergarage staan. Dat ding ding knalt dus niet uit elkaar.

Maar als er waterstoftanks op een schip van 6 miljoen euro worden geplaatst, is dat een ander verhaal. Wat zijn dan de risico’s? Welke gevolgen kan dan een aanvaring hebben? Als er straks een binnenvaartschipper bij ons komt met een bepaalde configuratie en de vraag of wij dat kunnen verzekeren, dan moeten we dat wel kunnen. We willen als EOC vooral ook naast de schipper staan. Het is onze plicht om ons er nu in te verdiepen en gelijk op te trekken met de sector of. En dat we de groep schippers die straks overstapt kunnen bijstaan in hun vragen omdat wij inmiddels ervaring hebben met een aantal van die schepen. Niemand zit er op te wachten dat het gaat branden. Als je dat kunt voorkomen, voorkom je gewoon heel veel leed.

Martin Visser, directeur EOC

