‘Zin om de binnenvaart eens van andere kant te zien’

Wim Mourik vaart sinds zijn 17e op een binnenvaartschip. In juli kwam daar een einde aan. De binnenvaartondernemer is als scheepsmakelaar aan de slag gegaan bij Concordia Damen.

Met een bobcat wordt de laatste resten steen in het ruim van de 110 meter lange Gouwediep bij elkaar geveegd. Nog een half uurtje en dan is het schip leeg. De tot droge-ladingschip omgebouwde tanker schittert in de julizon.

Matroos Roman is alvast begonnen met het schoonspuiten van de stuurhut. Het schip ligt bij De Beijer in Dodewaard. ‘Dit kon weleens een van de laatste reizen zijn’, zegt Mourik met een glimlach. ‘De Gouwediep staat te koop en ik ben in gesprek met Paul Kornet van Concordia Damen om scheepsmakelaar te worden’, overvalt hij zijn gehoor.

Genoeg gevaren

Drie weken later zitten we bij Concordia Damen met uitzicht over de Biesboschhaven. Het blijkt zijn laatste reis te zijn geweest. ‘Ik heb genoeg gevaren. Vanaf mijn 17e zit ik aan boord. Het lijkt mij mooi om de binnenvaart eens van een andere kant te zien. En ik mis het varen echt niet. Nu zit ik lachend voor het raam met een bak koffie over de Biesboschhaven te kijken.’

Naast een leven lang varen heeft Van Mourik al heel wat schepen gekocht en verkocht en meerdere nieuwbouwprojecten gedaan. ‘Ik heb al zoveel schepen gehad en heb al wel 10 keer nieuw gebouwd, vooral samen met compagnons. ‘Dat is denk ik handig als je aan de slag gaat als makelaar. Ik heb er een mooie leeftijd voor om nu zo’n overstap te maken. Ik ben nu 53. En ik vond het altijd een interessante wereld. Ik ken heel veel mensen in de binnenvaart van de borrels en feestjes en het varen natuurlijk. Dus ik denk dat ik hier bij Concordia Damen wel een goede toevoeging bij Shipbrokers ben. Je moet de mensen bij elkaar kunnen brengen en de bemiddeling goed kunnen afronden.’

Mooie combinatie

‘Ik kan goed opschieten met Paul Kornet en zij zochten iemand die thuis is in tankvaart. Brokerage in combinatie met scheepsbouw vind ik een mooie combinatie. Iemand biedt een schip aan, voor dat schip vinden we een goede nieuwe eigenaar en we gaan meteen kijken of we nieuwbouw kunnen doen. Ik vind het werken met Chris Kornet en Bert Duyzer van Condordia Damen ook heel prettig. Je loopt zo binnen bij elkaar met een vraag. Kijk toevallig ligt hier nog een offerte van EOC voor een aanpassing van een schip.’

Waarom EOC

‘Bij EOC zitten mensen die het snappen. Ik vaar sinds m’n 17e en heb echt wel wat meegemaakt. Met mijn vader ben ik ooit met een autokraan tegen een brug gevaren. De schade aan de brug viel mee, maar er zat wel een gasleiding onder. En op zo’n moment moet het wel goed worden geregeld met spoorwegen enzo. Meteen een dikke claim van 10.000 mark per uur. Toen was er heel snel iemand van de EOC die zei: dit en dit moet gebeuren. In zo’n geval heb je iets aan een verzekering.

‘Neem zo’n ongeluk op de Schelde. Ik weet zeker dat EOC dan de zaken om zo’n ongeluk heen meteen regelt. Niet alleen de berging en schadeafhandeling, maar ook wat er acuut moet gebeuren voor de familie en de mensen zelf. Dat was ook voor de fusie tussen de onderlinge verzekeringsmaatschappijen De Eensgezindheid en Oranje al zo. Wij zijn van huis uit echte Oranje-mannen.’