Studio Schuttevaer: Hoe bouw je een sloep die vaart op waterstof Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 12 februari 2021, 13:40

Vrijdag 12 februari praten we in Studio Schuttevaer over de unieke H2Koeboot, met Jacco de Waal en Sander Roosjen. Ook praten we met Leny van Toorenburg (Koninklijke BLN-Schuttevaer) over de slechte staat van de vaarwegen in Zuid-Nederland.

1 / 1 De H2Koeboot van Jacco en Sander. (Privéfoto) De H2Koeboot van Jacco en Sander. (Privéfoto)

Evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer en het georganiseerde bedrijfsleven luiden in het COV de noodklok over de beperkingen en stremmingen op de vaarwegen in Zuid-Nederland. Leny van Toorenburg komt praten over de nautische infrastructuur.

Jacco de Waal en Sander Roosjen hebben samen met Koedood Marine Group een sloep ontwikkeld die volledig op waterstof vaart. Met de kennis die ze daar mee opdeden, willen ze in de toekomst een snelle RHIB gaan ontwerpen op waterstof.

Studio Schuttevaer from ProMedia Group on Vimeo.

(REDACTIE)