Whitney Boekx schippert op de Werchina

WERKENDAM 07 april 2021, 12:00

Twitter

Email WERKENDAM 07 april 2021, 12:00

Met een havo-diploma op zak koos Whitney Boekx (25) voor een HBO-studie logistiek, om een half jaar later te ontdekken dat die opleiding veel te theoretisch was. Haar vader wees haar op de binnenvaart en zo begon ze aan de STC-opleiding kapitein binnenvaart. Nu is ze mede-vennoot van de Werchina en droomt af en toe van een eigen schip.