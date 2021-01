Schuttevaer Premium Schoonzussen lossen elkaar af op de Initia Facebook

Email WERKENDAM 27 januari 2021, 12:00

Week op en week af varen is in de binnenvaart geen zeldzaamheid. Toch is de variant aan boord van de Initia nog redelijk uniek. Schipperse Kristin Leenman (37) woont de ene week aan de wal met haar eigen kinderen en een neefje. De andere week is ze aan boord met de jongste telg Liona en wonen de twee zonen bij een schoonzus, die ook in de binnenvaart werkt.