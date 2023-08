Unieke vondst: opgevist VOC-beeldje binnenkort te zien in Den Oever

Het bijzondere beeldje dat de bemanning van de WR-22 vorig jaar opviste wordt binnenkort tentoongesteld in Den Oever. Het is te zien tijdens de Flora- en Visserijdagen van 1 tot en met 4 september.

De houten buste van 40 x 30 centimeter is van een man met een muts of helm en een imposante snor. Het beeldje stamt uit de 17e eeuw. Het is waarschijnlijk afkomstig van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De bijzondere vondst is naar schatting 350 jaar oud.

Ornament

De buste werd eerder een boegbeeld genoemd, maar is dat niet. Volgens archeoloog Michiel Bartels van West-Friesland gaat het om een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip. ‘Het was bedoeld om de vijand angst aan te jagen, vandaar die priemende ogen. Die kijken dwars door je heen’, zegt Bartels.

Twee seconden

Garnalenvisser Victor Ayal van de WR-22 trof het beeldje vorig jaar zomer aan in zijn netten. ‘We krijgen duizenden stukken hout aan boord. Er zaten maar twee seconden tussen of ik had het overboord gegooid. Tot een gezicht me aankeek’, vertelde hij vorig jaar aan NH Nieuws.

Pigmentonderzoek

Archeoloog Bartels heeft het beeld intussen geconserveerd door middel van een vriesdroogbehandeling. Om de ouderdom te bepalen komt er nog een jaarringenonderzoek en een pigmentonderzoek naar de verfresten. Volgens Bartels is daaruit voorlopig op te maken dat de kop met rood, geel, blauw en wit beschilderd is geweest. Bartels bij NH-radio: ‘Het is bijzonder dat het beeld zo gaaf is gebleven. Het heeft lang onder het zand heeft gelegen.’

Vitrine

De VOC-krijger wordt inmiddels liefkozend Barry genoemd. Vanaf 1 september is hij te zien in de de havenboet van Den Oever. Er moet nog een geschikte vitrine worden gevonden waarin het klimaat zo geregeld kan worden dat Barry nog een lang leven beschoren is.

FOTO

Mike Bakker, Victor Ayal en Thijs ten Bokkel van de WR-22 met hun ‘Barry’. Privéfoto