Als het werkt: bevrijdende binnenvaart

Dan werkt het zo

Er zijn boeken volgeschreven over de Tachtigjarige Oorlog, waarin Nederland zich na een lange strijd wist te bevrijden van het juk van de Spanjaarden en een onafhankelijke staat werd. Daarbij is wel aandacht besteed aan de Nederlandse zeevaart, maar erg weinig aan de rol van de binnenvaart. En dat is vreemd, want veel strijd had plaats juist bij de grote en bevaarbare rivieren, die vaak een grens vormden tussen Spaansgezinden en Staatsgezinden.