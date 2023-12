Het Rotterdamse kolenimperium van R.P. Schoonheim

Boeken van Stapel

Kolenboer Rijk Pieter Schoonheim had begin vorige eeuw een bescheiden brandstoffenhandeltje in Delfshaven, maar dat zou uitgroeien tot een kolenimperium met een eigen vloot zee- en binnenvaartschepen. Auteur Willem H. Moojen dook in die geschiedenis en schreef er een boek over: Rotterdamsche Kolen Centrale, van kolenboer tot miljonair.