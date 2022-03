Armoede drijft Cecilio Thodé naar zee

Levensloop

Cecilio Thodé is 94 jaar geleden geboren op Bonaire en van Indiaanse afkomst. Armoede drijft hem als tiener naar Curaçao. Daar gaat hij de kost verdienen als matroos en kwartiermeester in de koopvaardij. Later onderhoudt hij zijn gezin als lijnvisser. ‘Als mensen mij met mijn roeiboot de ruige zee op zagen gaan dachten ze: die komt nooit meer terug!’