De Franse en Britse marine, kustwacht en hulpdiensten zijn sinds 8 november vorig jaar al 59 keer in actie gekomen om migranten te redden die probeerden via Het Kanaal naar Engeland over te steken. Daarbij werden 519 mensen van hun meestal wankele bootjes gehaald.