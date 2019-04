Proef met schip van 135 m op de Geldersche IJssel Facebook

Rijkswaterstaat heeft zondagavond in een scheepvaartbericht op vaarweginformatie.nl gemeld dat vanmorgen omstreeks 05.00 uur een schip met een lengte van 135 m de Geldersche IJssel bij Arnhem is ingevaren. Volgens het bericht gaat het om een proef tot Kampen en vaart er een sleepboot mee.

Gezien de proef met 135 m is het opmerkelijk dat de in aanbouw zijnde nieuwe sluis in Eefde deze lengte straks nog niet kan schutten. Het Belgische binnenvaartcontainerschip Argus is met 110 meter het grootste scheepstype dat de haven van Hengelo kan bereiken. (Foto Sander Wels)

Rijkswaterstaat heeft altijd te kennen gegeven dat eerst de bochtstralen in de IJssel vergroot moeten worden voordat er sprake kan zijn van verdere schaalvergroting op de Geldersche IJssel. De realisatie hiervan is nog niet vastgelegd in de programmering.





De druk vanuit de binnenvaart om met grote schepen de IJssel te bevaren, zijn vermoedelijk dusdanig groot dat rijkswaterstaat deze (praktijk)proef toch toelaat. Schippers vinden al jaren dat als op de Moezel met schepen van 135 m gevaren kan worden dat dan zeker ook op de IJssel kan.





Tussen 2003 en 2006 zijn er verkeersmaatregelen getroffen bij de bochten in de IJssel. Op verkeersborden is aangegeven dat ontmoeten en voorbijlopen voor schepen >80 x 9,50 m op die locaties verboden is. ( SW





Schippers die ons foto’s kunnen mailen van de ontmoeting of andere informatie hebben, kunnen dat melden op redactie@schuttevaer.nl

Scheepvaartbericht, Rijkswaterstaat.2019.02291.0 Geldersche IJssel; proef met schip van 135 m lang; mededeling; proef. Ivm proef geldt het volgende: Bijzondere voorzichtigheid IJsselkop - Kampen tussen kmr. 879.000 tot kmr. 895.500 tussen 05:00 uur tot omstreeks 17.00 uur

de scheepvaart dient rekening te houden dat er bij bochten in de rivier oponthoud kan worden opgelegd.

Begeleiding patrouillevaartuigen Rijkswaterstaat en sleepboot; aanwijzingen mobiel verkeersleiders moeten terstond worden opgevolgd. (E-mail Oost Nederland , District Oost, 31 maart 2019)