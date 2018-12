Een woordvoerster van het Havenbedrijf Antwerpen meldde rond 14:00 uur dat er voorlopig een op- en afvaartverbod gold op de Schelde, zolang er nog containers in de vaargeul lagen, die leidt naar de Zandvlietsluis. Sleepboten sleepten de drijvende containers naar de kade waar ze door een kraan werden opgetakeld. Ook de brandweer kwam ter plaatse.

De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Er circuleerde al gauw een video op internet waarop is te zien dat de bak overhelt naar het schip en containers tussen de Nero en de duwbak in het water terechtkomen. Al bij al bleef de hinder voor de scheepvaart beperkt daar er op zaterdagmiddag ook maar weinig scheepvaartverkeer is. ( JGL