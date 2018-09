Schuttevaer Premium Weer aanvaring brug Van Starkenborghkanaal Facebook

GRONINGEN 26 september 2018, 17:14

Het ms Andamento is woensdagmiddag 26 september tegen de Paddepoelsterbrug op het Van Starkenborghkanaal gevaren. De brug hangt deels in het water en de schade is groot. Het schip liep boegschade op. De vaarweg is gestremd.