Email IJMUIDEN 28 augustus 2018, 14:36

De KNRM heeft zaterdag 26 augustus voor de kust van Zandvoort 11 Deense opvarenden van de 24 meter lange historische houten zeilkotter Svartloga gered. Het schip was onderweg van Den Helder naar Zeebrugge toen het in een zware bui in problemen kwam en 10 kilometer uit de kust zonk.

1 / 1 De Denen, in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar, werden aan boord van de reddingboot Nh1816 geholpen. (Foto KNRM) De Denen, in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar, werden aan boord van de reddingboot Nh1816 geholpen. (Foto KNRM)

Binnen een uur nadat de opvarenden van de Svartloga hun toevlucht hadden gezocht in een reddingvlot, waren redders ter plekke. Eerst ging een verpleegkundige vanuit de SAR-helikopter van de kustwacht aan boord, daarna werden de Denen, in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar, aan boord van de reddingboot geholpen. Ze werden in eerste instantie ondergebracht in het bemanningsverblijf van de KNRM in IJmuiden, waar ze na een warme douche van droge kleding werden voorzien. Allen maakten het redelijk goed.

Aan de actie werd deelgenomen door twee helikopters, een schip van de kustwacht, een loodsboot en drie KNRM-boten, uit IJmuiden, Zandvoort en Noordwijk. (WdN)