LITH 1 juni 2018

Het personeel van vijf veren over de Maas in Brabant heeft vrijdag 1 juni het werk neergelegd. Aanleiding is een CAO-conflict. Vorige maand liepen de onderhandelingen met de directie van de stichting Maasveren vast.