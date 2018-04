Schippersvrouw bij Delfzijl overboord en overleden Facebook

DELFZIJL 5 april 2018, 19:21

De schippersvrouw van het binnenvaartschip Ancora is donderdagmiddag 5 april bij Delfzijl overboord geslagen. Anderhalf uur nadat ze door haar man was vermist, werd ze gevonden en uit het ijskoude water gehaald. Haar overlijden werd later door de politie bevestigd.

Ruim een kilometer voor de havenmond van Delfzijl was de vrouw nog aan boord gezien. Volgens de Kustwacht alarmeerde de schipper rond 16:00 uur de havenautoriteiten, waarna een massale zoek- en reddingsactie werd opgestart. De Kustwacht riep daarbij de hulp in van de KNRM station Eemshaven en de politie.

Bij de zoekactie werd behalve een viertal boten ook een vliegtuig en een Search And Rescue helikopter van de Kustwacht ingezet. Rond 17:30 uur werd de vrouw gevonden nabij het baggerschip Amazone, ze verkeerde in levensgevaar en overleed onderweg naar de drijvende steiger van Delfzijl. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. (DvdM)