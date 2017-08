Clip #12 Vastgelopen CAO-onderhandelingen bij Stromma Facebook

Twitter

AMSTERDAM 30 augustus 2017, 13:00

Het rommelt bij het Amsterdamse rondvaartbedrijf Stromma, het voormalige Canal Company. Op 26 augustus 2017 hebben leden van de vakbond FNV Havens tijdens een driekwartsvergadering (waarbij een driekwart meerderheid nodig is voor een beslissing) besloten een actietraject in te gaan.

Aanleiding vormen de vastgelopen CAO-onderhandelingen met rondvaartbedrijf Stromma. Het betreft de CAO van een deel van het personeel, afkomstig van Holland International, dat indertijd door Canal Company werd overgenomen. Dit personeel valt onder de zogenaamde Bergmann-CAO. Met name de wens van de werkgever om de in de CAO vastgelegde 18 formatieplaatsen te schrappen, is voor de FNV-leden onaanvaardbaar.

Asmae Hajjari, onderhandelaar van FNV Havens, legt uit waar het conflict over gaat en wat er nu gaat gebeuren.

