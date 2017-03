Schuttevaer Premium Pousseur vaart tegen brug Temse, duwbak zinkt Facebook



TEMSE 15 maart 2017, 00:52

De Franse pousseur Mascaret is dinsdag 14 maart tegen een pijler van de brug over de Boven-Zeeschelde bij Temse gevaren. Door de aanvaring is de duwbak van de combinatie lekgeraakt en deels gezonken.