Duitse reddingsdienst: aantal noodgevallen op zee groeit

De Duitse redders zijn zowel actief op de Noordzee als de Oostzee. Ongeveer 800 vrijwilligers en 180 betaalde krachten waken vanaf 55 stations over de veiligheid van zeevarenden. In 2023 werden naar eigen zeggen rond de 500 mensen uit direct gevaar bevrijd. Dat waren er duidelijk meer dan in het jaar daarvoor, schrijft de DGzRS in een persbericht. In 2022 waren 3300 mensen bij de acties betrokken en werden 400 mensen gered.

De reddingsdienst bestaat 158 jaar en redde volgens de analen sindsdien niet minder dan 86.800 levens. Een van de meest recente reddingsacties was afgelopen maandag 15 januari op de Oostzee. In de omgeving van Hiddensee evacueerde de bemanning van de reddingkruiser Nausikaa acht passagiers van een veerpont die tussen Hiddensee en Rügen aan de grond was gelopen. Net als haar Nederlandse tegenhanger KNRM doet de DGzRS geen beroep op belastinggeld, maar wordt geheel gefinancierd met vrijwillige bijdrages uit de maatschappij.

