Chinees Nieuwjaar op komst: containertekort bovenop Rode Zee problemen

wereldwijde handel

Bovenop de al bestaande zeevaartproblemen door de situatie op de Rode Zee krijgen bedrijven die handelen met Azië de komende weken ook nog last van Chinees Nieuwjaar: fabrieken in China sluiten dan minstens een week de deuren. Van tevoren wordt nog geprobeerd om goederen het land uit te krijgen. Door langere vaartijden van schepen die omvaren via Kaap de Goede Hoop dreigen er alleen te weinig containers in China te zijn.