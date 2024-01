Havenbedrijf Rotterdam: grote waardering voor bijdrage Aboutaleb

Dat laat tijdelijk topman en operationeel directeur Boudewijn Siemons weten in een reactie op het nieuws dat Ahmed Aboutaleb komend najaar stopt als burgemeester van de havenstad. ‘Hij is een onvermoeibare ambassadeur voor onze havenstad in binnen- en buitenland met een groot hart voor iedereen die in de haven werkt. We kijken uit naar het laatste jaar van onze goede samenwerking aan een veilige en toekomstbestendige haven’, aldus Siemons.

Aboutaleb werd in 2009 benoemd tot burgemeester. In 2021 begon hij aan zijn derde termijn van zes jaar. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat het na ruim 15 jaar tijd is plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.