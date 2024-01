NPRC wint Telematica Award 2023

CEO Femke Brenninkmeijer van de NPRC nam de Telematica Award 2023 in ontvangst van voorzitter Eric van Viersen van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). Dat gebeurde tijdens de Telematicadag op het KSCC in de Nijmeegse Waalhaven. Het was voor het eerst in het 13-jarig bestaan dat de prijs niet naar een persoon ging, maar naar een organisatie. Van Viersen roemde vooral het lef van de NPRC. Onder meer door de in eigen huis ontwikkelde iBarge-app ook aan anderen ter beschikking te stellen.

Informatie delen

Samenwerking en vertrouwen, zijn woorden die Brenninkmeijer koestert in het kader van de digitalisering. ‘Op dit vlak willen wij als NPRC vooral transparantie creëren. Wij delen veel van onze informatie met onze klanten en krijgen daar vertrouwen voor terug. De klant deelt daardoor ook zijn informatie met ons. Zo hebben we een module voor voorraadmanagement opgezet. Hierin delen wij gegevens met klanten alsof wij één bedrijf zijn. Want duurzaamheid betekent niet alleen maar een schone motor. Het is ook optimaliseren van de logistiek. Het beperken van leegvaart bijvoorbeeld.’

Grotere plaatje

Om de CO2-uitstoot van de vloot te berekenen, geven de NPRC-leden ook het gasolieverbruik van het schip door. Daaraan is volgens Brenninkmeijer veel behoefte bij klanten. ‘Het is nog geen verplichting, maar dat wordt het wel. Dan kun je maar beter frontrunner zijn dan afwachten. De vraag is natuurlijk altijd wel of de leden het willen. We hebben hen beloofd dat de bevrachters op kantoor niet bij de data kunnen. Maar het is voor het individuele lid van de NPRC wel een benchmark hoe hij het doet ten opzichte van de anderen.’

Digitalisering is volgens Brenninkmeijer vooral een kwestie van ‘durf, lef en doorzettingsvermogen’. ‘De vraag hoe je anderen meeneemt in iets waarin jezelf gelooft. Hoe lang houd je iets voor jezelf? Want uiteindelijk moet het grotere plaatje gewoon kloppen.’

