Deze week in de nieuwe Schuttevaer: PVV wil pulsvisserij en dit is de vriendelijkste rondvaartschipper

In de eerste Schuttevaer na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aandacht voor die verkiezingsuitslag. Hoe is er gestemd in de binnenvaartgemeenten? En de winnaar van de verkiezingen is voor de terugkeer van de puls, maar kan de tongpopulatie dit wel aan? Verder alles over de Amsterdamse Grachten Awards, extreme droogte en de Van Oord-wissel.

Een aantal politieke partijen pleit voor een herstart van de innovatieve pulsvisserij. Boomkorvissers staan daar uiteraard welwillend tegenover. Maar is de omvang van de tongpopulatie in de zuidelijke Noordzee ertegen bestand? In aanloop naar de verkiezingen verscheen deze analyse al online, maar met de winst van de PVV is die des te interessanter. Want de partij van Wilders zet in op een terugkeer.

Wilders was in 250 van de 342 Nederlandse gemeenten de grootste. Dat is ook het geval in de vooraanstaande binnenvaartgemeenten, blijkt uit dit overzicht.

In Bitterzoet werden voor het eerst de Amsterdamse Grachten Awards uitgereikt. Prijzen waren er voor de Duty Manager van het jaar, Reddingsactie van het jaar, de mooiste rondvaartboot en voor de vriendelijkste schipper. Wie er met de eer van door gingen, lees je hier.

Er is een betere samenwerking nodig tussen alle logistieke partijen in de Rijnvaart om in de toekomst periodes met extreem laagwater in de Rijnvaart het hoofd te kunnen bieden. Dat vond een groot aantal deelnemers aan de workshop ‘Laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart’ van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Met het hoge water van nu lijkt laagwater weer ver weg, maar de extremen volgen elkaar op. Hoe daarmee om te gaan?

Baggerconcern Van Oord heeft een nieuwe CEO. Govert van Oord wordt de nieuwe topman. Hij volgt komende zomer Pieter van Oord op, die de nieuwe baas wordt van luchthaven Schiphol. Govert is nu nog verantwoordelijk voor de baggerdivisie van Van Oord. Govert is de vijfde generatie aan het roer bij Van Oord. Alles over die wissel lees je hier.

