Zo stemden de binnenvaartgemeenten

De PVV is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. In bijna alle gemeenten is de partij van Wilders de grootste. Schuttevaer zocht voor u uit hoe er in vijf vooraanstaande ‘binnenvaartgemeenten’ is gestemd.

Altena

In de gemeente Altena, waar Werkendam onder valt, zijn 82,5% van de 44.221 kiesgerechtigden naar de stembus gegaan. Dat is hoger dan de opkomst (81,8%) van een jaar eerder. In Altena heeft de PVV flink gewonnen. Het aantal stemmen is meer dan verdubbeld. De PVV kreeg 29,1% van de stemmen, dat was 12,4% bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), heeft als nieuwkomer 12,8% van de stemmen gekregen. De VVD is de grootste verliezer in Altena. Van 21,1% van de stemmen naar 12,7%.

Top 5 in gemeente Altena PVV (29,1%) Nieuw Sociaal Contract (12,8%) VVD (12,7%) SGP (11,7%) GroenLinks-PvdA (6,1%)

Zwijndrecht

In Zwijndrecht lag de opkomst (72,8%) lager dan in Altena en ook lager dan twee jaar geleden (75,3%). Het aantal stemmen op de PVV is ook hier ruim verdubbeld. Om precies te zijn 29,8% van de stemmen ging naar de partij van Geert Wilders. Gevolgd door de VVD met 14,9%, die in 2021 nog de grootste was in Zwijndrecht met 22,5% van de stemmen. Andere grote stijger is NSC, die 12,9% van de stemmen binnenhaalde.

Top 5 in gemeente Zwijndrecht PVV (29,8%) VVD (13,9%) Nieuw Sociaal Contract (12,9%) GroenLinks-PvdA (9,8%) SGP (4,3%)

Sliedrecht

Dan Sliedrecht, daar was de opkomst 77,1% . Iets lager dan de 78% van een jaar eerder. De grootste partij is ook in Sliedrecht de partij van Wilders. De PVV verdubbelde ook hier en ging van 10,2% naar 25,9% van de stemmen. De SGP bleef vrijwel gelijk en haalde 15,7% van de stemmen binnen. Gevolg door de VVD, die ook hier de grootste verliezer is. In 2021 werd met Rutte nog 18,4% van de stemmen binnengehaald, in 2023 met Yesilgöz is dat nog 11,6%.

Top 5 in gemeente Sliedrecht PVV (25,9%) SGP (15,7%) VVD (11,6%) Nieuw Sociaal Contract (11,4%) ChristenUnie (11,4%)

Gorinchem

Ook in Gorinchem lag de opkomst (75,6%) lager dan twee jaar eerder. En ook hier is de PVV de grootste partij geworden met 23,6% van de stemmen. In 2021 kreeg de PVV 10,4% van de stemmen. D66 is de grote verliezer in Gorinchem. De partij kreeg 6,1% van de stemmen, dat was 14,6% in 2021.

Top 5 in gemeente Gorinchem PVV (23,6%) VVD (16,3%) GroenLinks-PvdA (13,8%) Nieuw Sociaal Contract (11,9%) D66 (6,1%)

Maasgouw

Gemeente Maasgouw, met binnenvaartplaats Maasbracht, kende een opkomst van 75,7%, een fractie hoger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. De PVV kreeg 34,9% van de stemmen, gevolgd door NSC met 15,7% van de stemmen. Beide zijn meer dan 15 procentpunten omhoog gegaan. De coalitiepartijen zijn hard afgestraft in Maasgouw. Zowel VVD (15,7%), D66 (4,6%) en CDA (3,3%) gingen rond de 8 procentpunten naar beneden.

Top 5 in gemeente Maasgouw PVV (34,9%) Nieuw Sociaal Contract (15,7%) VVD (15,7%) GroenLinks-PvdA (1,9%) D66 (4,6%)

