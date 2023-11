Amsterdamse Grachten Awards: ‘Laten zien wat er mooi is aan de rondvaartsector’

Dex Lorist is uitgeroepen tot vriendelijkste rondvaartschipper van Amsterdam. Dat gebeurde maandagavond 20 november tijdens de Amsterdamse Grachten Awards in Bitterzoet, Amsterdam. De awards voor vijf categorieën werden uitgereikt door Radio 2-DJ Wouter van der Goes.

Café Bitterzoet stroomde vol voor de allereerste feestelijke uitreiking van de Amsterdamse Grachten Awards. Een nieuw initiatief van opleidingsinstituut Vaarplezier. Zo’n 150 schippers en ander rondvaartpersoneel, van jong tot oud, kwamen op het evenement af.

De rederijen hadden eerder de mogelijkheid gekregen mensen te nomineren en later te stemmen voor vijf awards. Daar is gretig gebruik van gemaakt, in totaal zijn meer dan 900 stemmen uitgebracht.

‘We hebben verschillende mensen in de rondvaart gevraagd hun favorieten te nomineren, waaronder rondvaartschippers, kantoormedewerkers, hosts en kadestuurlieden’, zegt Arjen Bergijk van Vaarplezier. Zo werd Sannah van Dijk uitgeroepen tot Duty Manager van het Jaar. ‘Duty managers spelen een cruciale rol in het soepel laten verlopen van de operaties’, aldus Bergijk.

De prijs voor langstvarende rondvaartschipper ging naar Mario Ophof. Met zijn 34 jaar trouwe dienst zeker een prestatie. Mario was zelf niet aanwezig, omdat hij niet meer zo goed te been is. De award werd namens hem in ontvangst genomen door zijn leerling Jelle. ‘Mario loopt niet meer zo lekker, maar het mooie van een rondvaartboot is, die heeft een motor’, grapte Jelle.

Nat pak

Ook de winnaar van de Reddingsactie van het Jaar was niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen. Matthijs Meijer werd geprezen om zijn reddingsactie, waarbij hij een groepje Britse toeristen uit de gracht heeft gevist. Collega-schipper Tjeerd nam de prijs namens hem in ontvangst. Hij was zelf ook genomineerd en tweede geworden met de redding van een bijna verzopen kroegkat. Dat leverde hem geen award op, maar wel een leven lang gratis bier. Over Matthijs zei hij: ‘Die vaart altijd zijn eigen koers. Dus waar onze burgemeester roept: we willen minder, minder, minder Engelse toeristen, trekt Matthijs zich daar niks van aan. Ook als ze in de gracht liggen, haalt hij ze er gewoon uit.’

‘We kregen veel reacties, vooral op de vraag naar de mooiste rondvaartboot en de vriendelijkste rondvaartschipper’, vertelt organisator Bergijk. ‘Het was geweldig om te zien dat we uit al die nominaties twee of drie finalisten per categorie konden kiezen en dat deze keuzes breed werden gesteund in de branche.

‘Wat ik het mooiste vind, is dat de genomineerden worden beschouwd als voorbeelden in het vak, representatief voor hoe men met elkaar zou moeten omgaan. Dit draagt bij aan het professionalisme en de positieve sfeer in onze bedrijfstak.’

Prachtig toilet

De felbegeerde award voor de Mooiste rondvaartboot van het Jaar ging uiteindelijk naar de Lieve. Wat er zo mooi aan is? Volgens het publiek in de zaal onder meer het stuurwiel en het toilet.

De laatste prijs van de avond was misschien ook wel de populairste van allemaal. De award voor de Vriendelijkste rondvaartschipper van het Jaar. ‘Deze award is nadrukkelijk bedoeld voor collega’s onder elkaar. Je spreekt elkaar toch best veel over de marifoon’, licht Bergijk toe. ‘Wie is er altijd aardig, bereid om te helpen en zegt weleens: “kom maar hoor, ik wacht wel even”. Uiteindelijk werden drie schippers genomineerd. ‘Het zijn volgens de collega’s allemaal rolmodellen in het vak.’

De prijs ging naar Dex Lorist. Met een korte, bescheiden speech bedankte hij iedereen en verklapte zijn aanpak van vervelende gasten. Met een glimlach: ‘Die zijn er niet.’

Waardering voor de sector

‘Met de Grachten Awards wilden we niet alleen de interne waardering tonen, maar ook de buitenwereld laten zien dat we een professionele bedrijfstak zijn, waar toeristen veel plezier aan beleven’, legt Bergijk na afloop uit. ‘We beseffen dat toerisme in Amsterdam soms voor overlast zorgt, maar we richten ons juist op de goede toeristen, die de stad op een respectvolle manier willen verkennen.

‘We wilden een positief signaal afgeven en laten zien wat er mooi is aan de grachten van Amsterdam. Ik ben zeer tevreden met hoe het allemaal is verlopen. We waren natuurlijk in spanning, omdat het de eerste keer was. En het blijft altijd afwachten of mensen er zin in hebben en komen opdagen.’

Na het succes van deze eerste editie is besloten ook volgend jaar de prijzen uit te reiken.

