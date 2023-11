Extreme droogte vraagt om logistieke vindingrijkheid

Workshop CCR

Er is een betere samenwerking nodig tussen alle logistieke partijen in de Rijnvaart om in de toekomst periodes met extreem laagwater in de Rijnvaart het hoofd te kunnen bieden. Dat vond een groot aantal deelnemers aan de workshop ‘Laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart’ van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).