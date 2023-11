Brandweer heeft handen vol aan tanker met lek in voorschip

De brandweer van Hannover heeft zondagavond de handen vol gehad aan een tanker met een lek in de voormachinekamer.

De brandweer werd tegen 18:30 uur opgeroepen voor technische hulpverlening bij een schip in het Mittellandkanaal. Het lag bij de sluis van Anderten en meldde dat water binnendrong. Bij aankomst van de brandweer stond het water al zo hoog dat de voormachinekamer niet meer betreden kon worden.

Om het verder vollopen te stoppen zetten de brandweerlieden drie pompen in met een totale capaciteit van 4600 liter per minuut. Daarmee kon het water zover worden weggepompt dat de opgeroepen technici van de rederij konden kijken wat er mis was. Als oorzaak werd een technisch defect opgegeven.

Om milieuvervuiling te voorkomen hield de brandweer het schip vanaf twee bootjes in de gaten. Bij de actie werden 54 hulpkrachten en 16 brandweervoertuigen ingezet. Pas om 03:00 uur was de hulpverlening ten einde. De tanker was geladen met 1800 ton benzine.

Lees ook: Brand op Nederlandse olie/chemicaliëntanker Lees ook: Tankerschipper bekneld bij afzetten auto