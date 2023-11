Rondvaartschippers strijden om Amsterdamse Grachten Awards

Vaarplezier Nederland organiseert de Amsterdamse Grachten Awards in Bitterzoet in Amsterdam. Tijdens het evenement op maandag 20 november staat de uitreiking van verschillende awards centraal voor rondvaartschippers.

De ceremonie zal verschillende categorieën belichten en eren, waaronder het huldigen van de mooiste rondvaartboot van Amsterdam, een eerbetoon aan vakmanschap en ontwerp. Verder worden de vriendelijkste rondvaartschippers geëerd voor hun gastvrijheid die een onvergetelijke indruk achterliet op de vele bezoekers van de Amsterdamse waterwegen.

Een speciale erkenning gaat uit naar de langst-varende rondvaartschippers, die jaar na jaar door weer en wind blijven varen, en naar de beste duty-manager, die achter de schermen werkt om ervoor te zorgen dat elke vaartocht soepel verloopt.

Daarnaast wordt er een bijzondere waardering uitgesproken voor de moed en het heldhaftige optreden van rondvaartschippers in de categorie ‘Reddingsactie van het Jaar’, rondvaartschippers redden vaak mensen uit de grachten.

De presentatie van de ceremonie is in handen van Wouter van der Goes, DJ NPO Radio 2. De awardshow begint maandag 20 november om 21.00 uur bij Bitterzoet in Amsterdam en wordt afgesloten met een disco.

Breng je stem uit en bestel kaarten op grachtenawards.nl.

