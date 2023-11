Eerste Italiaanse luxejacht op biofuel wint Award

Tot 80 % minder brandstofverbruik

Magellano 60, een luxjacht van 18,47 meter van het Italiaanse merk Azimut, heeft in Italië de Design Innovation Award 2023 gewonnen in de categorie ‘Motorjachten langer dan 14 meter’. De prijs werd onlangs uitgereikt tijdens de Salone Nautico Genua, de grootste bootshow van de Middellandse Zee. Dit is het eerste motorjacht van de werf Azimut|Benetti Group dat op biofuel vaart.