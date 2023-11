Cyberaanval legt havens in Australië plat, kan nog dagen duren

DP WORLD

Tienduizenden vrachtcontainers stapelen zich op in havens in Australië, nadat havenexploitant DP World vrijdag werd getroffen door een cyberaanval. Dat meldt zakenkrant Australian Financial Review zondag. Het is voor vrachtwagens onmogelijk de terminals in te rijden om hun zendingen op te halen of af te zetten omdat de systemen offline zijn, aldus de krant. Tegelijkertijd kunnen schepen nog wel containers laden en lossen.