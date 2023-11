Uitzonderlijke LNG-tanker type Moss Rosenberg in Eemshaven

Shandong Juniper

Het is een komen en gaan van LNG-tankers in de Eemshaven aan sinds de nieuwe LNG-terminal vol in bedrijf is. De mega-schepen die hiervoor komen blijven imposant. Ze zijn er in drie typen, het membraan-type, het zelfdragende type met prismatische vorm en LNG-tankers van het type Moss Rosenberg. Deze laatste is zeldzaam in Groningen.