Eigenaar Bow Jubail verliest opnieuw rechtszaak over groot olielek Rotterdam

Rechtbank

De rechtbank in Rotterdam heeft deze week een verzoek van de (voormalig) eigenaar van de chemicaliëntanker Bow Jubail afgewezen. De eigenaar, het Saoudische National Chemical Carriers (NCC) in Riyadh, had de rechtbank opnieuw gevraagd de aansprakelijkheid van de rederij te beperken. Maar dat verzoek wees de rechtbank deze week af. Eerder schreven we dat NCC nu de hele schade moet vergoeden, maar dat blijkt net anders te liggen.