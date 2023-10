Russisch ‘spionageschip’ vaart langs Nederlandse kust

Het is de eerste reis van het schip dat eind augustus officieel te water is gelaten. De Yevgeny Gorigledzhan (ook wel Evgeniy Gorigledzhan) is een oceanografisch vaartuig, formeel ontworpen voor bodemonderzoek en onderwater-werkzaamheden. Het is echter onderdeel van het Russische geheime militaire programma GUGI, dat tijdens de Koude Oorlog is opgezet om de vijand in de gaten te houden. Schepen van het militaire programma zijn eerder in verband gebracht met spionageactiviteiten in de buurt van onderzeese datakabels.

Oostzee

De Yevgeny Gorigledzhan verscheen vorige week zaterdag 14 oktober in de Oostzee, vlakbij Duitsland, blijkt uit gegevens van MarineTraffic. Waarschijnlijk is het even daarvoor vertrokken vanuit de haven van Kaliningrad, waar het vaartuig werd gebouwd in de Yantar scheepswerf. Op tekeningen en foto’s van het schip is te zien dat het is uitgevoerd met in elk geval twee mini-onderzeeërs en radarapparatuur. Ook heeft het de mogelijkheid om onderwaterdrones in te zetten.