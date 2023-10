ASV-leden tegen nationaal emissielabel

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is tegen een verplicht emissielabelsysteem voor de binnenvaart, zolang dat niet in heel Europa wordt ingevoerd. Dat werd zaterdag 14 oktober duidelijk op najaarsvergadering van de schippersorganisatie. De leden stellen dat een Europees ‘level playing field’ noodzakelijk is.

Het emissielabel voor de binnenvaart werd twee jaar geleden geïntroduceerd. Het geeft de emissieprestatie van een schip weer. Maar het label heeft geen wettelijke basis. Scheepseigenaren kunnen het vrijwillig aanvragen. Dat gaat veranderen. Nederland wil het emissielabel nationaal verplicht stellen en in de jaren erna werken aan verbetering van de milieuprestatie van de vloot naar gemiddeld label B in 20230.

Duizenden euro’s

Het was voor ASV-voorzitter Peter van der Veen vanaf het begin duidelijk dat dit een onderwerp is dat aan de leden moest worden voorgelegd. De voorliggende vraag was of de ASV een handtekening zou gaan zetten onder het convenant Emissielabel. De uitkomst: ‘We gaan niet tekenen, want de leden zijn het er niet mee eens. Het moet internationaal worden geregeld. Als ik naar mijzelf kijk, zou het emissielabel mij elke vier jaar zo’n 4000 tot 5000 euro gaan kosten. Als een Duitser die in Nederland vaart, dat niet hoeft te betalen, is dat niet eerlijk.’

Afwachten

Van der Veen is benieuwd hoe het ministerie zal reageren. ‘Het ministerie wil ons er wel bij hebben. Men wil zoveel mogelijk draagvlak voor het systeem. Maar laat duidelijk zijn dat wij als ASV niet tegen een emissielabel zijn. En ik weet dat Europa ook al met zoiets bezig is. Misschien moeten wij daarop wachten. Nederland moet niet altijd het braafste jongetje van de klas willen zijn.’

Een ander voordeel van afwijzing van het convenant is volgens Van der Veen dat de ASV er ook geen imagoschade door kan oplopen. Het convenant Emissielabel is overigens onderdeel van de Green Deal Binnenvaart, die de ASV evenmin heeft ondertekend.

Per tonkilometer

De ASV staat niet alleen in zijn kritiek op het Emissielabel Binnenvaart. Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is nog niet tevreden. Volgens KBN wordt alleen gekeken naar de uitstoot van de motoren. Maar er moet eveneens rekening worden gehouden met de vervoersprestatie. Hiervoor moet de uitstoot per tonkilometer worden berekend. Dan zou voor verladers onmiddellijk duidelijk worden dat de milieuprestatie van het schip buitengewoon goed is in vergelijking met andere modaliteiten.

