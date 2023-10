Loopbrug over het water van Gent naar Glasgow

Govan and Partick footbridge

Een brug door de sluis, geen alledaags transport. Het voltrok zich maandag 8 oktober in de Westsluis in Terneuzen. Een in Gent gebouwde beweegbare loopbrug wordt over het water richting Glasgow gesleept. De brug is zelf ook niet de normaalste. Het gaat om een van de grootste beweegbare loopbruggen in Europa, geïnspireerd op de historische kranen aan de rivier Clyde.