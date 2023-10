Duitsland steekt opnieuw miljoenen in decarbonisatie kustvaart

Met het geld worden milieuvriendelijke en energiezuinige voortstuwingssystemen gefinancierd voor 17 schepen van vijf rederijen. ‘Op die manier minimaliseren we niet alleen direct de emissies van scheepvaart in kustgebieden, maar zorgen we ook voor de marktintroductie van duurzame aandrijfsystemen en versterken we onze maritieme economie over de hele linie – van scheepseigenaren tot toeleveranciers’, aldus Wissing.

Het is de vierde ronde in het kader van emissiebeparende maatregelen. Bij de eerste drie werden 28 projecten uitgevoerd voor een totaalbedrag van 59 miljoen euro. De volgende rederijen kunnen deze ronde subsidie tegemoet zien:

Rederij Fairplay in Hamburg heeft de bouw van zes waterstofaangedreven havensleepboten gepland. Het bedrijf krijgt daarvoor 1,8 miljoen euro. Rederij Claus Rodenburg Waldkontor in Lübeck verscheept hout en houtproducten op de Noord- en Oostzee en krijgt 4,9 miljoen euro als bijdrage voor de bouw van vier dieselelektrische vrachtschepen. Twee worden ook voorzien van rotorzeilen. Daarvoor is een extra subsidie van 409.000 toegekend.

Verder is 3,1 miljoen toegewezen aan Fehn Shipmanagement uit Leer voor de bouw van twee vrachtschepen voor projectlading en stukgoederen. Deze schepen krijgen eveneens een dieselektrische aandrijving en windvoortstuwing. Het bedrijf liet in 2018 al de Fehn Pollux voorzien van een 18 meter hoge Flettner Rotor met een diameter van 3 meter.

Shortsea-rederij Gerdes Green uit Haren gaat twee schepen voorzien van hydride aandrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van een batterijcontainer en windaandrijving. Hierdoor kunnen de schepen onder gunstige omstandigheden volledig elektrisch varen. Hiervoor is een subsidie van 1,1 miljoen euro toegekend.

In 2022 kreeg de Hamburgse rederij SAL Heavylift al eens 12 miljoen voor verdere elektrificatie van vier schepen van de Orca-klasse. De schepen zijn actief voor windparken en beschikken onder meer over twee 800 tons elektrische kranen. Met 3,9 miljoen euro wordt nu ook een vijfde schip van de Orca-klasse van elektrische componenten voorzien.

