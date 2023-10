Utrecht benadrukt opnieuw hoofdrol voor goederenvervoer over water

Utrecht wil dat goederenvervoer over water de komende decennia een veel belangrijkere rol gaat spelen. Dat benadrukte Utrechtse gedeputeerde André van Schie vrijdag op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. De provincie zal bijvoorbeeld de materialen voor de bouw van 165.000 woningen tot 2040 zoveel mogelijk over water laten aanvoeren. Bij aanbestedingen zou transport door de binnenvaart een voorwaarde moeten zijn en de eeuwenoude waterinfrastructuur moet worden hersteld.

Goederenvervoer over water scheelt heel veel ruimte op de weg, aldus Van Schie. Daarom wil Utrecht ‘varen waar het kan, rijden als het moet’. Het kabinet zou die urgentie moeten inzien, vindt de gedeputeerde, en geld moeten steken in een impulsprogramma voor de binnenvaart. Want ruimte aan het water is tegenwoordig schaars en moet opnieuw aangelegd worden. Veel laad- en loswallen, kades en binnenhavens zijn opgeofferd voor industrie en woningbouw.

De provincie Utrecht wil op strategische waterlocaties in nieuwbouwwijken loswallen gaan inrichten, zodat optimaal transport over water voor onder meer afvalinzameling of bevoorrading van winkels mogelijk is. Vanuit de havens zouden elektrische vrachtwagens kunnen rijden naar plekken die niet via het water bereikbaar zijn. Schippers die willen investeren in elektrisch aangedreven schepen moeten steun kunnen krijgen, vindt Van Schie. ‘Niets doen is geen optie als we naar een circulaire economie willen.’

Centrum

Het is niet voor het eerst dat Utrecht aangeeft op vervoer over water te willen inzetten. Een aantal bouwprojecten en horecagelegenheden in de binnenstad worden nu al via het water bevoorraad. Zo varen in Utrecht al bierboten voor de horeca, vuilnisboten en ecoboten.