Thyssenkrupp Steel investeert miljoenen in nieuwe losinstallatie Rotterdam

Erts en Kolen

Thyssenkrupp, moederbedrijf van Veerhaven, investeert de komende jaren fors in een nieuwe kraaninstallatie voor het lossen van zeeschepen. De kraan vervangt een van de vier huidige loskranen op de EECV-terminal (Ertsoverslag Europort CV) aan het Calandkanaal in de Rotterdamse haven. De nieuwe losinstallatie zorgt er voor dat de grondstofvoorziening naar de staallocaties in Duisburg non efficiƫnter gaat verlopen, zegt het bedrijf.