Hapag-Lloyd doopt haar grootste containerschip Berlin Express

Het eerste schip uit de nieuwe Hamburg Express-klasse van de Duitse rederij Hapag-Lloyd is gedoopt. De 399 meter lange Berlin Express (23.664 teu) is daarmee het grootste containerschip van de rederij én het grootste containerschip varend onder Duitse vlag. CEO Rolf Habben Jansen spreekt van een keerpunt voor de rederij.

De Berlin Express werd gedoopt in de haven van Hamburg. De eer was voor de first lady van Duitsland Elke Büdenbender, vrouw van president Frank-Walter Steinmeier.

Het schip is gebouwd door Hanwha Ocean, het voormalige Daewoo Shipbuilding, in Zuid-Korea. Berlin Express is de eerste van 12 in deze klasse, de volgende 11 moeten in 2025 allemaal in de vaart zijn. De schepen hebben een dual-fuel aandrijving. Hapag-Lloyd wil in 2045 een klimaatneutrale vloot. De Berlin Express gaat in eerste instantie varen op LNG, waarmee de CO2 uitstoot met 25% gereduceerd wordt en de fijnstof-uitstoot met 95 procent.

Duitse vlag

In tegenstelling tot de andere grote containerschepen van Hapag-Lloyd gaan alle schepen uit deze klasse varen onder de Duitse vlag. ‘Alle schepen in deze klasse komen onder de Duitse vlag. Daarmee leveren ze een grote bijdrage aan het versterken van Duitsland als scheepvaart-hub’, stelt Habben Jansen. Verder spreekt de CEO van een keerpunt voor de rederij. ‘Deze schepen zorgen ervoor dat we direct onze uitstoot al flink kunnen reduceren. Maar het is tegelijkertijd een opstapje naar verdere vermindering van onze uitstoot.’

De containerschepen worden ingezet op de route tussen Azië en Europa. De Berlin Express ligt momenteel in Antwerpen.