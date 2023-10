Hoop gloort voor Holland Norway Lines

De gesprekken lopen al enkele weken, zegt Silvius, na berichtgeving hierover in het Dagblad van het Noorden. Of de geïnteresseerde partijen uit Nederland of het buitenland komen, wil hij niet zeggen. Aan een voorspelling waagt hij zich evenmin. ‘Het zijn geen eenvoudige gesprekken. Er is geen schip meer, geen haven en het gaat om heel veel geld.’

Holland Norway Lines bracht mensen met een ferry naar Noorwegen vanuit de Eemshaven in Groningen. De problemen ontstonden toen de ferry niet meer mocht vertrekken uit de Eemshaven omdat er vaak problemen waren met aanmeren. Sinds afgelopen juni vertrok de ferry vanuit het Duitse Emden, net over de grens. Die verplaatsing zorgde voor veel annuleringen en omboekingen.

400.000 passagiers

Maar volgens Silvius heeft de veerdienst zijn bestaansrecht wel degelijk bewezen. In anderhalf jaar boekten 400.000 passagiers een reis met de veerdienst. ‘Dat is veel’, aldus Silvius.

Meerdere partijen hebben na het faillissement belangstelling getoond voor een doorstart. Daarvan zijn nu twee serieuze kandidaten overgebleven. Onduidelijk is of de veerdienst weer vanuit de Eemshaven mag gaan varen.

