Aanvoer van goederen uit Rusland in Nederlandse zeehavens daalt hard, VS springt in gat

Verdubbeling LNG

De aanvoer van goederen uit Rusland in Nederlandse zeehavens daalde vorig jaar hard (-32%). Vanuit de Verenigde Staten kwamen juist veel meer goederen Nederlandse havens binnen. Zo verdubbelde de hoeveelheid LNG uit dat land, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Rusland was in 2022 nog wel de grootste aanvoerder van goederen.